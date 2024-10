Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 5 a 11 de outubro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 5 e 11 de outubro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Shopping perto do Centro de Porto Alegre ganha padaria e atrai vizinhançaUma nova padaria já está resolvendo a demanda da vizinhança e de quem frequenta o Shopping João Pessoa ou a região. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Marcelo Souza/Divulgação/JC.2. Zaffalon tem 54,2% de votos em Gravataí e está em primeiro lugarAtual prefeito era candidato à reeleição na cidade gaúcha. Matéria: Redação. Foto: Tiago Raupp/Divulgação/JC.3. Acompanhe a apuração das eleições municipais no RSO JC acompanhou minuto a minuto a apuração no primeiro turno das eleições municipais. Matéria: Redação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/JC.4. TRE-RS garante que resultado das eleições municipais no RS será consolidado até à meia-noiteTER divulgou balanço parcial das eleições do último domingo. Matéria: Redação. Foto: Jose Cruz/Agência Brasil/JC.5. Pedras preciosas, águas termais e até campos de batalha movimentam o turismo no Norte gaúchoÁguas sulfurosas das termas apresentam propriedades curativas, o que faz com que o balneário seja um destino muito popular. Matéria: Gabriel Eduardo Bortulini. Foto: Termas de Marcelino Ramos/Divulgação/JC.