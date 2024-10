Operação da Polícia Civil investiga irregularidades na emissão de documentos do Detran-RS

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, através da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (2ª Decor) da Divisão Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCCOR/Deic), deflagrou a Operação Reprodução Indevida no combate aos crimes de associação criminosa, falsificação de selo ou sinal público, falsificação de documento público e particular, uso de documento falso e corrupção ativa e passiva. O foco da investigação é a emissão irregular de registro de veículos, envolvendo servidores do Detran e despachantes.

Até o momento, 1 pessoa foi presa. Documentos, celulares e computadores foram apreendidos.

Houve a abertura de procedimento administrativo pela Corregedoria do Detran/RS, restando identificados diversos grupos de whatsapp, com a presença de funcionários (vistoriadores e atendentes) dos CRVAs (Centro de Registro de Veículos Automotores) e despachantes, que comercializavam irregularmente, ao valor de R$ 15,00 a R$ 50,00, esse documento em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

A apuração constatou que ocorreu a reprodução, em condições suspeitas, de mais de 40 mil documentos. Com base nesse contexto, iniciaram-se as investigações, com análises documentais, oitivas, obtenção de imagens, prints de conversas telefônicas e demais ferramentas investigativas.

Durante a operação foram apreendidos documentos, computadores e aparelhos telefônicos dos investigados, os quais passarão por análise para corroborar com as provas já coletadas pela investigação.

ORDENS JUDICIAIS A SERES CUMPRIDAS



Quatorze (14) Mandados de Busca e Apreensão, em desfavor dos investigados, três

(03) pessoas jurídicas e oito (11) pessoas físicas, sendo dois (2) despachantes e

quatro (04) ex-funcionários de CRVA;

Quatorze (14) Quebras de Sigilo Bancário e Fiscal, três (03) pessoas jurídicas e oito

(11) pessoas físicas.



NÚMERO DE POLICIAIS ENVOLVIDOS

80 policiais civis, 40 Viaturas



LOCAIS DE CUMPRIMENTOS:

Porto Alegre/RS, Viamão/RS, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS, São Vicente do Sul/RS, Santa Bárbara do Sul/RS, Santana do Livramento/RS, Sentinela do Sul.



DELITOS APURADOS

Associação Criminosa; Falsificação de Selo ou Sinal Público; Falsificação de Documento Público e Particular; Uso de documento falso; Corrupção Ativa e Passiva.