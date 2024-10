Após acidente com duas jovens no Park Tupã, Polícia Civil aguarda laudo pericial

Após um acidente no Park Tupã, ocorrido no domingo (6), fazer uma vítima de 16 e outra de 17 anos durante o funcionamento de um dos brinquedos do local, a Polícia Civil abriu investigação e aguarda o término do laudo pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS). Até o momento, todos envolvidos já foram ouvidos. O resultado da perícia deve sair ainda esta semana, segundo o órgão policial. O parque está localizado na avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Conforme Vinicius Nahan, delegado de polícia envolvido na investigação de lesão corporal culposa, o acidente ocorreu no brinquedo Orbit, no início do ciclo do equipamento. Na ocasião, as travas de segurança de duas cadeiras se abriram, o que permitiu a queda de duas adolescentes.

As vítimas de 16 e 17 anos foram levadas ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Enquanto a mais nova recebeu atendimento e foi liberada, a vítima mais velha teve lesões em duas vértebras na coluna com indicação cirúrgica, e também na canela direita e no pé esquerdo. Ela segue internada, conforme a Polícia Civil.

Atualmente, a investigação já realizou a oitiva das vítimas, do sócio proprietário e do operador do brinquedo. Com o laudo, explica Nahan, a Polícia pode verificar se o acidente se tratou de falha mecânica ou falta de manutenção, ou, ainda, que funcionou corretamente. "O laudo pode trazer respostas para esse caso", reitera. O delegado explica ainda que, a depender do teor do laudo, a investigação pode ser concluída, caso seja constatado fatalidade, sem omissão de parte alguma.

O Park Tupã emitiu nota em que afirma uma revisão recente no equipamento, que estava trabalhando normalmente. Confira, abaixo, a nota na íntegra:

"Realmente houve um incidente com ferimentos leves. As 2 jovens envolvidas tiveram atendimento de enfermagem no local e foi solicitado pelos nossos colaboradores o atendimento via SAMU.

Estamos desde o ocorrido prestando toda a assistência às 2 jovens.

O equipamento é muito seguro, inclusive foi feito há pouco tempo uma grande revisão e o equipamento estava trabalhando normalmente durante todos os dias que o parque está em Porto Alegre.

Um pouco antes do incidente houve uma queda de energia, estamos investigando se tem algo relacionado a isso.

Após o ocorrido interditamos o brinquedo e foi feita uma perícia, mas nada foi encontrado de anormal.

Trouxemos engenheiro pra verificar o que pode ter ocorrido, para que possamos o quanto antes sanar este problema.

Vale a pena informar que durante todos estes anos que viemos a Porto Alegre, nunca houve algum incidente em brinquedo. Fazemos nossa manutenção diária, para que as famílias possam vir se divertir em segurança. A nossa maior preocupação diária é com a segurança.

Em respeito a todos os visitantes, vamos manter o brinquedo parado, até que tenhamos um diagnóstico do que houve com o equipamento.

Continuaremos dando total auxílio às 2 jovens que sofreram com este incidente.

Pedimos desculpas pelo ocorrido, isso nos entristece e ao mesmo tempo nos dá mais combustível pra manter cada dia que passa a manutenção e prevenção diária".