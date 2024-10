Minuto Varejo estreia videocast e entrevista Guga Schifino, diretor da Linx/Grupo StoneCo

O novo episódio do JCast, podcast do Jornal do Comércio, convida Guga Schifino para a conversa desta quarta-feira (09). Schifino é um dos maiores nomes do varejo brasileiro e diretor da Linx/Grupo StoneCo. Quem conduz o programa é Patrícia Comunello, sendo o primeiro episódio do Minuto Varejo como videocast.

Com vasta experiência em transformação digital, Schifino traz ao programa suas experiências com o varejo ao redor do mundo. Durante a conversa, contou sobre as mudanças do setor, o cenário do varejo na Ásia, diferenças geracionais e decisão de compra. Também conversaram sobre o uso de IA nas operações comerciais e as perspectivas para as lojas físicas.

O videocast Minuto Varejo terá como convidados líderes, especialistas e empreendedores para discutir os principais desafios e oportunidades do mercado. A iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio. Assista, abaixo, ou no canal do YouTube Jornal Do Comércio.