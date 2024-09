Confira as alterações no trânsito para a Maratona Internacional de Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organizou um esquema especial de trânsito para a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre neste fim de semana. O principal impacto na mobilidade urbana será nas vias da Região Sul e no Centro Histórico. O evento, realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), terá percurso de 42.195 quilômetros e contará com a participação de 18,5 mil atletas de todas as regiões brasileiras e também de países de cinco continentes. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Os, na avenida Diário de Notícias, sentido Centro/bairro (C/B), onde foi montada a arena da Maratona Internacional de Porto Alegre 2024.As alterações começaram a partir das 5h30 de sábado (28) já para a realização da, com o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. Na região central, a partir das 6h30, a avenida Mauá, a partir da estação Borges de Medeiros, esteve bloqueada. Os motoristas foram orientados a evitar a região e transitar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos. Na Região Sul da cidade, o trânsito foi desviado da avenida Padre Cacique pelas avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio foi pelas ruas Coronel Claudino e Tamandaré.para a realização da prova principal do evento, os 42.195 quilômetros da maratona, com largada às 7h. Além deles, outras alterações no fluxo de veículos serão efetuadas. A avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 6h40, enquanto a avenida Azenha estará fechada a partir das 7h. Para garantir a fluidez no trânsito de veículos por conta das interrupções, a EPTC vai alterar a programação semafórica em 127 cruzamentos.da cidade e cinco linhas de lotação. Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.Em razão do bloqueio da avenida Diário de Notícias, o, na esquina da rua Ibicuí com a avenida Chuí, em terminal provisório que funcionará até o término das provas.Para saber mais detalhes sobre a programação, o trajeto da prova, categorias e a premiação, acesse o site oficial da 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre (maratonadeportoalegre.com.br).