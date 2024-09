Apesar de trégua, Porto Alegre ainda possui ocorrências de trânsito devido às chuvas

Apesar dos alertas de fortes chuvas terem cessado momentaneamente no Rio Grande do Sul e a Capital ter passado o dia sem chuvas, o trânsito ainda enfrenta problemas causados pelas chuvas nesta sexta-feira (27). Na última atualização da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são 7 ocorrências abertas, sendo um bloqueio total por acúmulo de água e 4 semáforos com falha de funcionamento.

Segunda a empresa de meteorologia MetSul, a chuva da quinta-feira (26) somou 50 mm até o fim da tarde, ou um terço da média mensal. Na semana, a capital acumula 110 mm, o que corresponde a 70% da média do mês todo. O tempo firma em todo o estado no fim de semana com sol. Confira, abaixo, as ocorrências que ainda persistem:

Bloqueio total por acúmulo de água

Rua Voluntários da Pátria, próximo. DC Navegantes

Semáforos região Sul

Av Juca Batista x Cirino Prunes (falta de energia)

Semáforos região Norte