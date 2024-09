Ao menos 19 mil clientes ainda estão sem energia após temporais no RS

Apesar dos alertas de fortes chuvas terem cessado momentaneamente no Rio Grande do Sul, ao menos 19 mil clientes seguem sem energia em toda área de concessão da CEEE Equatorial nesta sexta-feira (27).

No âmbito da concessionária Rio Grande Energia (RGE), no momento, há somente alguns casos isolados de clientes sem energia elétrica, segundo a Companhia.

O tempo deve ainda seguir instável nesta sexta, com muitas nuvens e períodos de sol se intercalando com chuva e garoa em pontos isolados no Sul e no Leste do estado, de acordo com a MetSul Meteorologia.

A CEEE recomenda também que a população se mantenha afastada de fios e cabos ao solo e que comunique qualquer incidente pelos canais de atendimento: