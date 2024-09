Terça-feira terá climas distintos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul

Chuvas no Sul, Campanha, Oeste e Fronteira com o Uruguai. Sol e muito calor no Norte, Nordeste e Noroeste. O Rio Grande do Sul terá, nesta terça-feira (24), um dia de grandes diferenças meteorológicas entre suas regiões.

Ao longo desta terça-feira, o vento Norte/Noroeste irá deslocar a instabilidade na direção da Fronteira com o Uruguai. Como consequência disso, mais temporais com raios, vendavais e granizo de variado tamanho irão impactar o Sul, a Campanha e Oeste gaúcho. Nessas áreas, os eventos de chuva torrencial trazem risco de alagamentos e inundações.

Por outro lado, o tempo fica mais aberto nas faixas Norte e Noroeste com sol, calor e muita fumaça que é transportada pelo vento. A temperatura irá passar de 35°C no Médio e Alto Uruguai e a região das Missões.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, espera-se predomínio do sol, resultado do deslocamento das nuvens de chuva para o Sul. A instabilidade, porém, pode retornar já na quarta (25), somada à nebulosidade. Já na quinta (26), o quadro é de alerta para chuva volumosa e tempestades com raios e granizo.

Nesta segunda-feira (22), o interior gaúcho sofreu com temporais, granizo e ventos de até 120 km/h, sobretudo nas Regiões Oeste, Sul e Leste. Dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicaram, até o final da manhã desta segunda-feira, rajadas de 122 km/h em Jaguarão, 101 km/h em Bagé, 88 km/h em Canguçu, 81 km/h em Dom Pedrito, 76 km/h em Caçapava do Sul, 73 km/h em Alegrete e 70 km/h em São Vicente do Sul.