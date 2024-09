Semana que inicia terá o maior episódio de chuva no Estado desde as enchentes, diz MetSul

A primavera que se iniciou na manhã do último domingo (22) é, costumeiramente, um período no qual as tempestades acontecem com mais frequência. Portanto, o Rio Grande do Sul pode ser afetado novamente. Segundo a MetSul Meteorologia, será o maior episódio de chuva no Estado desde o fim de abril e o começo de maio, que levou às enchentes catastróficas no outono. Diferentemente de meses atrás, este episódio de chuva excessiva vai afetar mais as áreas do Oeste e do Sul.

• LEIA TAMBÉM: Segunda-feira será marcada por tempo instável no RS



De acordo com a meteorologista Estael Sias, essa primeira semana da nova estação já traz consigo uma expectativa de vários eventos chuvosos no território gaúcho. "Serão afetados, principalmente, municípios de fronteira com o Uruguai. Zona Sul, Champanha, Fronteira Oeste, Centro e até mesmo a parte ao sul da Região Metropolitana do Estado poderão ser atingidas", descreve a especialista. De acordo com a meteorologista Estael Sias, essa primeira semana da nova estação já traz consigo uma expectativa de vários eventos chuvosos no território gaúcho. "Serão afetados, principalmente, municípios de fronteira com o Uruguai. Zona Sul, Champanha, Fronteira Oeste, Centro e até mesmo a parte ao sul da Região Metropolitana do Estado poderão ser atingidas", descreve a especialista.

Estael ainda cita que a precipitação será bastante grande, com volumes variando entre 100mm e 200mm, podendo chegar até mesmo na casa dos 300mm ou 400mm de chuva em algumas localidades da metade Sul e Oeste, segundo os dados de alguns modelos numéricos. "Haverá um impacto na bacia dos rios Jaguarão, Santa Maria, Ibirapuitã e também no Quaraí. Isso sem citar os arroios, açudes, estradas municipais e rurais que ficam intransitáveis e a paralisação do plantio do arroz nesse momento", completa.

A instabilidade, embora já tenha iniciado no domingo, deve se intensificar muito no Sul e no Oeste do Rio Grande do Sul entre esta segunda (23) e o começo da quinta-feira (26) com muita chuva e temporais frequentes com raios e queda de granizo. A soma de vários dias de precipitação determinará os acumulados excessivos a extremos.



A Metade Norte não vai ser atingida por acumulados extremos de precipitação, o que vai livrar bacias como Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e outras do risco de enchentes.



Porto Alegre e Região Metropolitana

Em relação a Capital do Estado e as cidades vizinhas, Estael afirma que estas devem começar a sofrer com as fortes chuvas a partir da quinta-feira desta semana. A chuva deve ter início ainda na madrugada, contando com temporais, presença de raios, granizos e com uma grande chance de alagamento em pontos específicos destes municípios.

Alto risco de temporais e granizo





Com a formação da frente quente e que passará a semi-estacionária, sendo alimentada por ar muitíssimo quente ao Norte, nuvens carregadas vão se formar constantemente sobre o Sul e o Oeste do Estado, por vezes avançando até parte do Centro e do Leste.