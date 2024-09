Segunda-feira será marcada por tempo instável no RS

Tempestades e chuvas excessivas marcarão a semana no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, as regiões com maior risco - diferente das chuvas de maio - são Sul, Campanha e Oeste do Estado. Ainda nesta segunda-feira (23), a instabilidade ganha força nas cidades próximas à fronteira com o Uruguai, onde poderá ter chuva forte e queda de granizo.

Em contrapartida, na metade Norte do Rio Grande do Sul, predomina o vento Norte e Noroeste, gerando forte aquecimento. Na região Noroeste, os termômetros podem chegar a 38ºC, enquanto no Sul as temperaturas deve ficar na casa dos 20ºC.

Previsão do tempo para Porto Alegre

A capital gaúcha ficará na zona de transição entre o ar seco e a área de instabilidade. Portanto, a semana será marcada por sol e nuvens, com possibilidade de chuva.

• Segunda-feira: sol e nuvens

Mínima: 20ºC

Máxima: 29ºC

• Terça-feira: sol e nuvens

Mínima: 21ºC

Máxima: 27ºC

• Quarta-feira: sol e chuva

Mínima: 19ºC

Máxima: 25ºC

• Quinta-feira: chuva e raios

Mínima: 19ºC

Máxima: 21ºC

• Sexta-feira: sol e chuva

Mínima: 16ºC

Máxima: 22ºC

• Sábado: sol e nuvens

Mínima: 16ºC

Máxima: 23ºC