Granizo é registrado em diversas cidades do Rio Grande do Sul

No final do domingo (22), houve ocorrência de granizo em cidades do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul, como em Rio Grande, Morro Redondo, Cerrito, Pedro Osório e Gravataí. As informações são da MetSul Meteorologia.

É alto o risco do fenômeno persistir nesta segunda-feira (23). Segundo a MetSul, há possibilidade de ocorrência do fenômeno em um grande número de municípios do Estado por efeito de uma frente quente que marca o começo de um grande episódio de instabilidade no RS e no Uruguai.

De acordo com o site da empresa, uma frente quente se forma hoje no Oeste e no Sul do Estado com chuva por vezes forte, raios e granizo isolado de variado tamanho. Parte da instabilidade alcança pontos do Centro e do Leste do estado, podendo se estender a regiões como a Grande Porto Alegre, Serra e o Litoral Norte. Já no Noroeste e no Norte do estado, o tempo firme predomina com sol, nuvens e muita fumaça de queimadas.

O calor será forte a intenso nestas áreas do Rio Grande do Sul com temperaturas máximas à tarde perto e acima de 35ºC. Uma frente quente ocorre na borda de uma massa de ar quente que está se movendo para substituir uma massa de ar mais fria.

As regiões com maior risco de granizo no período serão o Oeste e o Sul do território gaúcho, mas frentes quentes tendem a se curvar para Leste, assim que podem esperados temporais de raios e granizo também na região da Lagoa dos Patos e entorno, no litoral, na Grande Porto Alegre, parte dos vales, e talvez até em pontos do Centro e da Serra.



Na grande maioria dos locais, o granizo deve ser de pequeno diâmetro. Mas não em todos. É altamente provável que isoladamente possa ocorrer granizo de mediano a grande tamanho, até com potencial de danos em estruturas. Isso porque a instabilidade vai se dar sob uma atmosfera por demais quente em altitude.