Fumaça não chega ao RS e Porto Alegre tem tempo limpo neste domingo

A qualidade do ar em Porto Alegre neste domingo (22), é considerada moderada, contrariando a previsão inicial de que um corredor de fumaça, originado pelas queimadas, chegasse ao estado na última quinta-feira. A concentração de fumaça no ar, que vinha do Sul da Amazônia e de outras áreas da Bolívia e do Paraguai, não atingiu o Rio Grande do Sul conforme o esperado. A Capital tem tempo limpo hoje, com poucas nuvens, e a temperatura se eleva rapidamente ao longo do dia. A previsão é de que a máxima atinja 31°C durante a tarde, sem previsão de chuva para as próximas horas. O clima seco e quente marca este início de primavera, que começa oficialmente neste domingo.O corredor de fumaça, que na última semana estava presente em áreas como o Sul do Paraguai, chegou a preocupar, mas acabou não afetando o estado como esperado. Embora a fumaça tenha avançado pela América do Sul, fatores climáticos impediram que ela atingisse o território gaúcho com a intensidade prevista. A formação desse corredor é resultado de uma corrente de jato em baixos níveis, que transporta material particulado gerado pelas queimadas em áreas como a Amazônia e a Bolívia, espalhando-o por grandes distâncias.Com temperaturas mais amenas, a expectativa é que esta primavera terá um volume menor de chuva do que o registrado em 2023.