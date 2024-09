RGE atende a 2,5 mil clientes atingidos pelas chuvas

A concessionária de energia RGE informa que as chuvas que atingiram parte do Rio Grande do Sul, na sexta-feira, 20 de setembro, afetaram o fornecimento a clientes da empresa. Os danos são causados principalmente por descargas atmosféricas e pelo forte vento, que arremessou galhos e objetos sobre fios e outros equipamentos. De acordo com a assessoria da concessionária, as equipes da RGE estão mobilizadas no atendimento aos 2,5 mil clientes atingidos, a maioria na Região das Missões. A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.