RGE anuncia novo diretor-executivo e presidente interino

A RGE, distribuidora do Grupo CPFL Energia, tem um novo diretor-executivo desde o início de setembro. Ricardo Dalan de Vargas, que atuava como gerente de Operações de Campo, assumiu a nova função, passando agora a ser a principal liderança da empresa no Rio Grande do Sul. Além desse cargo, Vargas exercerá de forma interina a presidência da companhia, já que o ex-presidente da concessionária de energia Marco Antônio Villela de Abreu foi contratado como diretor-geral da Copel Distribuição.

Conforme nota da RGE, Dalan é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente, é mestrando em Engenharia Elétrica na Unisinos. Está na RGE há 23 anos, tendo iniciado como eletricista, em 2001.

Ao longo da carreira, assumiu diversas posições de destaque na companhia. Nos últimos 10 anos, ocupou posição de liderança sênior, em cargos como gerente de Planejamento e Obras, gerente de Serviços da Distribuição, gerente de Serviços de Rede e de Operações de Campo. Dalan tem experiência em gestão de grandes equipes e de crises decorrentes de catástrofes ambientais. Recentemente, esteve à frente da coordenação logística e operacional para recomposição da rede elétrica destruída na enchente histórica de maio, ocorrida no Rio Grande do Sul.

O novo diretor-executivo assume o cargo em um momento muito especial para a RGE. A empresa tem um plano de investimentos de R$ 9,3 bilhões no ciclo 2024-2028, com obras de melhorias nos 381 municípios da área de concessão. “Este certamente é o maior desafio de todos e, ao mesmo tempo, uma excelente oportunidade de contribuir com meu Estado e levar cada vez mais energia elétrica de qualidade aos nossos 3,3 milhões de clientes”, afirma Dalan.