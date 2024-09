Desfile Farroupilha contará com retorno dos carros temáticos

Nesta sexta-feira (20), de Norte a Sul do Estado celebra-se o Dia do Gaúcho, data em alusão à Revolução Farroupilha. Como de costume, serão 24h marcadas por diversos eventos culturais e festejos envoltos no tradicionalismo e na valorização da cultura rio-grandense. Em Porto Alegre, a principal novidade será a volta dos carros alegóricos ao Desfile Farroupilha.

Em 2024, o desfile vai falar da vida e da obra de Jayme Caetano Braun, resgatando a memória da imigração alemã e a origem missioneira do poeta e pajador, além de tratar da reconstrução do Rio Grande do Sul. As seis alegorias que irão se apresentar estão sendo preparadas há mais 40 dias no barracão da Escola de Samba Realeza.

O primeiro deles, Tronco Missioneiro, apresenta a obra de Braun - e conta com a presença de Pedro Ortaça, de Laura Guarany (filha de Noel Guarany), de indígenas guaranis e de padres. O segundo carro, Obelisco, remete às origens da família de Braun e celebra o Bicentenário da Imigração Alemã.

A terceira alegoria, por sua vez, é dedicada à família e à vida pessoal do poeta, contando sua história a partir da casa onde nasceu, em Timbaúva, distrito de São Luiz Gonzaga à época, hoje município de Bossoroca, na região das Missões. Em outro carro, o autêntico bolicho de campanha que Jayme administrou de 1948 a 1950, na Serrinha, será representado.

A face comunicadora e política do homenageado será lembrada em outra alegoria, que mostra sua trajetória, desde quando começou a participar de campanhas políticas, criando versos de improviso, até sua candidatura a deputado estadual. O último carro alegórico é alusivo à reconstrução do Estado e vai carregar a bandeira do Rio Grande do Sul, a Chama Crioula e pessoas que trabalharam durante as enchentes.

Desde 2013, as alegorias não figuravam no evento.

Programação do desfile

O evento, que será realizado a partir das 8h30min na avenida Edvaldo Pereira Paiva, terá, no primeiro momento, membros da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) passarão pela avenida. Em seguida, às 9h40, será a vez do desfile temático, com os seis carros alegóricos.

Às 10h40min, começará o Desfile Tradicional, com cavalarianos dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e piquetes celebrando a cultura e a história gaúchas. O público terá acesso gratuito às arquibancadas para acompanhar o desfile, que será transmitido pela TVE-RS.

O encerramento do Desfile Farroupilha contará com a presença de voluntários e agentes públicos que ajudaram nos resgates durante as enchentes, além de representantes da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas e de diversos grupos tradicionalistas.

As celebrações, porém, não se encerram com o desfile. Os amantes da cultura gaúcha ou curiosos pelo tradicionalismo poderão visitar o Acampamento Farroupilha até o dia 22, domingo, quando ele também se encerra com o apagamento da Chama Crioula.