Operação da Trensurb retorna na Capital às 5h20min desta sexta-feira

A espera acabou. Após 140 dias com operações suspensas por conta da enchente em Porto Alegre, a Trensurb volta a circular na cidade a partir das 5h20min desta sexta-feira (20), momento no qual o primeiro veículo sairá da Estação Farrapos com destino à Região Metropolitana. O intervalo entre as viagens durante todos os dias da semana será de 15 minutos, sendo a última à 0h10min.

LEIA TAMBÉM: Trensurb não garante retorno da operação total em Porto Alegre ainda em 2024



Nesta primeira etapa da retomada das operações na Capital, que ocorre justamente no dia em que os gaúchos comemoram a Revolução Farroupilha, serão reabertas as estações Anchieta e Aeroporto, além da Farrapos. Com isso, Centro, Niterói e Fátima, em Canoas, até então fechadas, também voltam a operação.

Os terminais São Pedro, Rodoviária e Mercado, por outro lado, devem voltar à ativa apenas em dezembro, completando a conexão com 22 pontos de embarque e desembarque entre o Centro de Porto Alegre e Novo Hamburgo.

Para suprir as ausências, a Trensurb assegura que seguirá disponibilizando oferta de ônibus sem custo adicional para que os passageiros possam completar a rota. A tarifa para utilizar o transporte ferroviário permanece em R$ 4,50.

Com a ampliação nas atividades, a empresa estima um crescimento de mais de 65% no número de passageiros diariamente. No pós-enchente, o serviço tem contado com um público de cerca de 60 mil pessoas, que deve ultrapassar, agora, os 100 mil. Antes da tragédia ambiental, a Trensurb possuía uma média de cerca de 110 mil usuários todos os dias.

Desde o dia 11 de setembro, um veículo da empresa vem realizando viagens-teste para avaliar as condições dos trilhos e da rede elétrica, extremamente afetados pela cheia histórica do Guaíba. Segundo a Trensurb, durante este processo, foram observados o comportamento da via tanto do interior dos trens quanto na estrutura ferroviária, para análise de possíveis variações e impactos. Os testes também focaram no monitoramento do sistema de energia de tração, para garantir a segurança dos equipamentos elétricos com o aumento do trecho de circulação de trens.

LEIA MAIS: Trensurb realiza testes para retomada de trens até a Estação Farrapos



A ação analisou ainda o sistema de sinalização ferroviária e incluiu verificações completas de todos os sinais ao longo dos trechos mais afetados, a movimentação das máquinas de chave (aparelho de mudança de via), além da verificação nos sistemas do código de velocidade, componente que libera a circulação do trem na via.

Porto Alegre está sem o serviço de transporte da Trensurb desde o dia 3 de maio, quando todas as estações foram fechadas devido às enchentes.