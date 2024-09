Trensurb realiza testes para retomada de trens até a Estação Farrapos

Como parte do plano de reconstrução das estruturas atingidas pela enchente, a Trensurb está realizando, desde a semana passada, testes no trecho entre as estações Fátima, em Canoas, e Farrapos, em Porto Alegre. "As equipes operacionais e de manutenção estão empenhadas em garantir a segurança, as condições da via e o controle eficiente do tráfego dos trens para a retomada até a Estação Farrapos", afirmou o diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes.

Durante o processo está sendo observado o comportamento da via tanto do interior dos trens quanto na estrutura ferroviária, para análise de possíveis variações e impactos, a fim de que a segurança da operação não seja comprometida. Os testes também focam no monitoramento do sistema de energia de tração, para garantir a segurança dos equipamentos elétricos com o aumento do trecho de circulação de trens.

A ação analisa ainda o sistema de sinalização ferroviária e inclui verificações completas de todos os sinais ao longo dos trechos mais afetados, a movimentação das máquinas de chave (aparelho de mudança de via), além da verificação nos sistemas do código de velocidade, componente que libera a circulação do trem na via.