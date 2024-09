Trensurb não garante retorno da operação total em Porto Alegre ainda em 2024

Nesta sexta-feira (6) foi oficialmente anunciada a retomada das primeiras estações da Trensurb em Porto Alegre. No dia 20 de setembro, voltam à operação as plataformas Farrapos, Aeroporto e Anchieta, interditadas desde as enchentes de maio que atingiram o Estado. No dia 18 será realizado um teste para garantir que o retorno seja executado. Apesar do comunicado positivo para os usuários, outras três estações seguem paralisadas na Capital e a empresa não garante que estes locais serão entregues até o final do ano.

O diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, apontou que o objetivo era retomar as atividades em toda a extensão da sua linha até dezembro, mas descarta uma definição sobre o assunto. As estações Mercado, Rodoviária e São Pedro seguem sem data de liberação exata. A companhia lançou nesta sexta-feira uma licitação para determinar a empresa que fará os reparos nas três subestações de energia que estão desativadas, fundamentais para a retomada dos outros pontos.



“Para nós, dezembro é uma meta. Não temos condições de avaliar como funcionará o trabalho da empresa que será nossa parceira. Preferimos acreditar que vamos ter um vencedor do certame capaz. Ela terá dois meses para recuperar, pelo menos, uma das três subestações, mas é impossível cravar uma data”, afirmou.



A companhia definiu que o primeiro passo para o retorno da normalidade na operação seria a recuperação das primeiras três estações até o dia 20 de setembro. Operando em outras cinco cidades desde o dia 30 de maio, 25 dias após a paralisação dos serviços por conta das cheias, apenas a Capital ainda não possui uma estação em funcionamento.



