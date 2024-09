Serviços do Centro de Saúde Navegantes serão reabertos nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre reabre parcialmente nesta segunda-feira (16) o Centro de Saúde Navegantes, localizado na avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, após o prédio ser atingido na enchente de maio. As informações são da prefeitura.

Das 8h às 17h, estarão disponíveis à população a Equipe de Saúde Mental Adulto, Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente, A Hora é Agora e Centro de Referência da Tuberculose, todos localizados no segundo piso do prédio.



O térreo segue em obras para receber a Clínica da Família, o que deve ocorrer até o início do mês de outubro. Até lá, os serviços são oferecidos em tenda instalada no pátio central. Atendimentos odontológicos seguem ocorrendo.



A Farmácia Distrital Navegantes já retomou o atendimento em 20 de agosto. A estrutura recebeu novo piso, pintura, rede elétrica e pontos lógicos. Os quatro guichês foram refeitos, e adquiridos computadores, câmaras frias e scanners utilizados para digitalizar receitas.