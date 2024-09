Após mais de quatro meses fechado, Centro de Saúde Santa Marta reabre em Porto Alegre

Depois de 128 dias fechado em razão das enchentes de maio, o Centro de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico de Porto Alegre, voltou a atender o público. Nesta segunda-feira (9), o movimento foi fraco na unidade de saúde que retomou uma grande parte dos serviços como a Clínica de Família, a Farmácia Distrital, o centro de especialidade odontológica, o atendimento de infectologia e as consultas na saúde mental infantil e adulta.

A diretora de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Vânia Farntz, disse que os funcionários tiveram que deixar o prédio de seis andares no dia 3 de maio. Antes da enchente, a Farmácia Distrital, um dos serviços mais procurados pela população, recebia uma média de 500 pessoas por dia e eram entregues um média de 2,5 medicamentos por pessoa. A Clínica de Família, que atendia mil pessoas por dia, retoma as consultas no horário das 7h às 19h e não mais das 7h às 22h. "Retomamos serviços importantes como o atendimento de infectologia (Tuberculose, HIV e Hepatites), curativos especiais e bolsa de colostomia", destaca.

Segundo Vânia, as especialidades médicas como neurologia, fisiatria, cardiologia, proctologia, fonoaudiologia e nutrição serão retomadas no prazo de um mês. "Algumas especialidades estão atreladas ao elevador que foi atingido pelas enchentes. Temos pessoas no tratamento de fisiatria e fonoaudiologia que usam cadeiras de rodas e não conseguem subir as escadas", ressalta. O atendimento está sendo feito no térreo do prédio localizado na rua Capitão Montanha, 27. As obras no térreo terão duração de 120 dias.

Durante o fechamento do Santa Marta, as pessoas estavam sendo atendidas no postão do IAPI e na Vila dos Comerciários. "O importante é que as pessoas olhem o telefone celular e leiam as mensagens porque elas estarão sendo chamadas para o atendimento de volta no Santa Marta", explica.

O esquema de vacinação de adultos, crianças, gestantes e idosos será retomado na tarde desta segunda-feira (9). "Demoramos um pouco para reabrir, mas a retomadas está sendo feita com segurança. A entrega de fraldas seguem em outros dois locais: o Centro de Saúde IAPI (rua Três de Abril, 90), das 8h às 12h e das 13h às 16h e no Centro de Saúde Vila dos Comerciários (avenida Moab Caldas, 400), das 7h às 12h e das 13h às 15h.

Serviços que voltam ao Santa Marta

- Farmácia Distrital (8h às 17h)

- Serviço de Atenção Especializada - 8h às 17h

- Centro de Referência em Tuberculose - 8h às 17h

- Centro de Especialidades Odontológicas - 7h às 18h

- Clínica da Família - 7h às 19h

- Ambulatório Trans - 13h às 19h

- Saúde Mental Adulto - 8h às 12h e das 13h às 17h

- Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente - 8h às 12h e das 13h às 17h

- Parte do Ambulatório de Especialidades - 7h às 18h: serviços de audiometria, estomias, curativos e atendimentos de oftalmologia pediátrica

- Oficinas de geração de renda para pessoas em situação de rua

- Serviços administrativos: Primeira Infância Melhor, Mediadores Interculturais, Coordenação da Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais