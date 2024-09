Encerramento do TelessaúdeRS é um retrocesso para a saúde pública, afirma Amrigs

O encerramento das atividades do TelessaúdeRS representa um grave retrocesso para a saúde pública brasileira, ao negar a milhares de profissionais e pacientes o acesso ao serviço de consultoria em áreas remotas. A avaliação é da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) ao se manifestar através de nota que o projeto fortaleceu a capacidade de resolução dos profissionais da Atenção Primária à Saúde e contribuiu para a formação e atualização contínua dos profissionais de saúde. Além disso, segundo a Associação, o serviço melhorou a qualidade do atendimento e a experiência dos pacientes.

No dia 30 de agosto, o serviço 0800 do TelessaúdeRS foi desativado no Rio Grande do Sul e uma parte dos profissionais começou a ser desligado. A estrutura no Estado funcionava com 260 funcionários entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, funcionários do setor administrativo, de TI e de comunicação social.

Deste total, 15 trabalhadores foram desligados no final do mês de agosto das suas funções no Estado. O coordenador do projeto TelessaúdeRS, Roberto Umpierre, disse que são duas iniciativas desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs): uma com financiamento do governo do Estado, que será mantido, e outra com o Ministério da Saúde.

Com o Ministério da Saúde, era realizado o projeto da linha telefônica 0800 nacional que atendia por mês 6 mil profissionais da área de saúde de diversas regiões do Brasil. O serviço funcionava desde 2013 e o ministério alegou que a estrutura não permaneceria em atividade por falta de recursos financeiros.