Rio Grande do Sul terá final de semana com tempo ameno e instável

A semana que se caracterizou pela alta poluição do ar e a forte presença de fumaça ocultando o céu gaúcho será encerrada com muita chuva e tempo ameno. Dessa forma, por mais que a precipitação venha em um bom momento e sirva para limpar a atmosfera, o Estado ainda terá alguns dias pela frente até que o sol volte a brilhar sem obstruções.

Com nuvens de maior desenvolvimento vertical, que mesmo em situação de normalidade já reduziriam a luminosidade, a tendência, inclusive, é de que nesta sexta-feira (13) o Rio Grande do Sul fique ainda mais escuro durante as tardes. Um cenário possível, segundo a MetSul Meteorologia, é que em algumas localidades o céu fique alaranjado antes da chegada da instabilidade.

Em paralelo, aos poucos as fumaças devem se dissipar: espera-se que volte a ocorrer o fenômeno da chuva preta com fuligem de queimadas se precipitando juntamente com as gotas d´água. Esse tipo de instabilidade, porém, é um indicador preocupante dos níveis de poluição.

Na tarde desta sexta, os municípios da Região Norte, Missões e Serra, são os que possuem uma maior chance de chuva, com possibilidade de temporais, podendo haver granizo e raios. Nos outros pontos do Estado, reserva-se diversos momentos de nebulosidade - sozinha ou acompanhada de baixos volumes de precipitação. Já durante a noite, mais cidades devem sofrer com a instabilidade.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, onde também há uma boa possibilidade de chuva a qualquer momento, a temperatura deve ficar amena, com máxima na casa dos 24°C e mínima que não ficará abaixo de 18°C.

No sábado e domingo, as nuvens devem continuar cobrindo o céu, mas no início da próxima semana, o tímido sol deve dar as caras em alguns pontos do Estado. Na próxima semana, são aguardados novos dias de forte presença de fumaça, instabilidade e, até mesmo o retorno das altas temperaturas.