Fumaça em Porto Alegre: Smed recomenda que escolas evitem atividades ao ar livre até domingo

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed) recomendou às direções das escolas municipais que evitem a realização de atividades ao ar livre e de prática esportiva até domingo (15). O motivo é a fumaça das queimadas que atinge diversas regiões do Brasil e chegou até a Capital, afetando a qualidade do ar. No fim de semana encerra-se o período crítico conforme acompanhamento da vigilância sanitária. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.