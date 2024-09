Chuva predominará nos próximos dias no Rio Grande do Sul

Depois de um início de semana marcado por calor atípico para esta época do ano, o tempo muda a partir desta quinta-feira (12) em todo o Rio Grande do Sul. Isso porque a entrada de uma frente fria irá causar uma baixa nas temperaturas e o aumento da instabilidade.

Na Metade Norte, as nuvens carregadas avançam na segunda metade do dia, com tempo abafado e temperatura de 23 a 25°C. Já na Fronteira Oeste, onde já chove, os termômetros devem oscilar entre 11 e 13°C.

Em todo o território gaúcho, o avanço da frente fria muda radicalmente a direção do vento e as temperaturas irão despencar da tarde em diante, com mínimas devendo aparecer apenas à noite. Em algumas áreas poderá chover forte, havendo alerta para temporais passageiros, raios, vendavais localizados e granizo.

A notícia positiva é que essa instabilidade irá "limpar" a atmosfera. Mas, como consequência disso, há potencial para chuva preta.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as nuvens aumentam ao longo do dia, com pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde. A temperatura na Capital deve despencar, com máxima na casa dos 20°, mínima por volta dos 17° e sensação térmica ainda mais baixa.

Na sexta e no sábado, a instabilidade persiste, com previsão de variação de nuvens, melhorias e pancadas de chuva. A temperatura fica amena.