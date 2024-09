Jardim Botânico de Porto Alegre terá programação especial no domingo para celebrar aniversário

Espaço de lazer, pesquisa e conservação ambiental na Zona Leste da capital gaúcha, o Jardim Botânico celebrou na última terça-feira (10) seu 66º aniversário. Para comemorar a data, são previstas, neste domingo (15), diversas atividades voltadas ao meio ambiente e ao ecossistema local.

Entre as atrações, destacam-se o evento JardinAção, exposições do acervo do Museu de Ciências Naturais (MCN) e do próprio Jardim Botânico, visitas orientadas, oficinas, contação de histórias, palestra e apresentações musicais. Os horários de cada atividade podem ser encontrados nas redes sociais do parque.

A expectativa, segundo a bióloga e gestora do Jardim Botânico, Patrícia Witt, é proporcionar um momento de conexão entre os visitantes e a natureza, marca intrínseca do espaço. "Temos uma biodiversidade única, um local que, mesmo dentro da cidade, foge do concreto. É comum recebermos famílias ou grupos de amigos que buscam viver essa paisagem e, por vezes, estuda-la. Neste evento de aniversário, queremos proporcionar tudo isso de forma intensificada", explica.

A programação, entretanto, ocorre em paralelo a um período crítico de poluição do ar em todo o Rio Grande do Sul, devido às queimadas. Sobre isso, Patrícia enxerga nessa área verde uma espécie de "filtro do oxigênio" e, no momento vivido, uma oportunidade para que se valorize mais o meio ambiente.

"Vivemos períodos difíceis em 2024, com desastres ambientais de todos os tipos. A partir deles, vejo uma oportunidade muito grande de conscientização, das pessoas se tocarem que precisam do meio ambiente conservado e que ele é fundamental para a manutenção da vida humana. Aqui no Jardim Botânico, por exemplo, temos um espaço de refúgio, de purificação do ar em meio à fumaça, proporcionado pela nossa grande vegetação", afirma.

Ao todo, o espaço possui uma área de 36 hectares e opera diariamente das 10h às 17h. Para aqueles que desejam participar do evento que comemora o 66º aniversário do parque, basta adquirir o ingresso na recepção, na rua Dr. Salvador França. O custo é a doação de 1 kg de alimento ou pagamento em dinheiro no valor de R$ 6,00 (adultos) e de R$ 3,00 (estudantes e pessoas acima de 60 anos). Crianças com até cinco anos de idade são isentas.