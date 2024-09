Vento quente eleva temperatura que deve chegar a 37ºC em Porto Alegre

Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul deve registrar um aumento significativo nas temperaturas, em decorrência da chegada do vento quente do Norte e Noroeste - responsável também pelo avanço da fumaça das queimadas na Amazônia sobre o Estado. As máximas passarão dos 35°C nos próximos dois dias.

“Uma bolha de ar quente e seco circula há semanas no centro do Brasil. Com isso, toda vez que o vento chega ao Rio Grande do Sul trazendo o aquecimento ele traz as fumaças”, explica a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia. O efeito contrário ocorreu ainda na semana passada, com a chegada de uma frente fria que ocasionou a limpeza da fumaça.



Com o ingresso do vento Norte e o aquecimento da região na fronteira com a Argentina, já foi possível visualizar o retorno da fumaça, que permanece sobre o estado nesta terça e quarta-feira. Neste período, municípios do noroeste e da Região das Missões como Santa Rosa, Frederico Westphalen e São Luiz Gonzaga devem registrar as maiores temperaturas chegando a 38°C.



A partir desta terça-feira (10), o aumento nas temperaturas acompanha uma redução drástica na umidade. "Isso acontece devido ao ar que vem do centro-oeste e do sul da Amazônia. Junto com essa massa de ar que chega no Estado, teremos, muito provavelmente, um aumento da fumaça que é resultado das queimadas que acontecem no território", detalha o coordenador do curso de Geografia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do RS, Luciano Zasso.



Ele ainda diz que essa massa de ar que vem do centro-norte do Brasil, normalmente, é benéfica para a região sul por conta da umidade que ela carrega consigo. "Essas massas de ar são conhecidas como 'rios aéreos' da Amazônia. Entretanto, nessas últimas semanas, esse 'rio aéreo' virou apenas um rio de fumaça", afirma o professor.



Na próxima quinta-feira (12), uma nova frente fria chega ao Estado e a temperatura fica mais amena. "A tendência é que neste dia uma massa de ar frio, juntamente com o fluxo de ar polar, possa limpar essa fumaça, trazer mais umidade e baixar as temperaturas."



A partir de quinta-feira a situação já ameniza, com uma máxima de 21°C. Para o final de semana a situação se mantém na casa dos 20°C, com mínimas girando na casa dos 15°C.