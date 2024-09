Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 31 de agosto a 6 de setembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 31 de agosto e 6 de setembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Trensurb prepara reabertura de mais cinco estações de tremEstação Aeroporto retorna em 20 de setembro, mas o aeromóvel deve voltar só em dezembro. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Comercial Zaffari anuncia data que abrirá 4º atacarejo em seis mesesComercial Zaffari Rede lidera em atacarejos no RS e terá mais abertura de lojas até o fim de 2024. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Comercial Zaffari/Divulgação/JC.3. Após Expointer, feira de agricultura familiar funcionará o ano todo em Porto AlegreA novidade foi divulgada pelo presidente da Ceasa durante a Expointer. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Alina Souza/Especial/JC.4. John Deere demite 150 funcionários na fábrica de HorizontinaUnidade da John Deere em Horizontina havia adotado lay-off por cinco meses e decidiu dispensar os trabalhadores ao final do período. Matéria: Cláudio Medaglia. Foto: John Deere/Divulgação/JC.5. Freio de Ouro conhece seus campeões na Expointer 2024O cavalo Jalisco da GAP São Pedro e a égua Capanegra Doña Guinda-TE foram os vencedores do Freio de Ouro 2024. Matéria: Redação. Foto: Felipe Ulbrich/ABCCC/Divulgação/JC.