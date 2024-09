John Deere demite 150 funcionários na fábrica de Horizontina

Cinco meses após a fábrica da gigante multinacional de máquinas agrícolas John Deere interromper as atividades na unidade de Horizontina, 150 funcionários foram demitidos. As dispensas foram efetivadas nesta segunda-feira (2), após comunicação da empresa ao Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região, ainda na semana passada.

Desde o 25 de março, a unidade, com cerca de 1,3 mil trabalhadores no chão de fábrica, havia adotado uma suspensão temporária dos contratos de trabalho. À época, o sindicato já precisou negociar para a implantação do lay-off como alternativa para evitar demissões e assegurar uma série de benefícios aos operários.

Durante o período, foi acordado que os funcionários passariam por uma qualificação profissional, enquanto a empresa estabelecia “ajustes e manutenções” e aguardava por melhora nas vendas, que estagnaram. A John Deere se comprometeu a pagar uma ajuda de custo correspondente à diferença entre o valor da bolsa de qualificação, paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e o salário líquido do contrato. Também ficou assegurado emprego pelo mesmo prazo em que os contratos de trabalho estivessem suspensos. O acordo foi aprovado em assembleia dos trabalhadores.

“Se o pessoal não aceitasse o acordo, haveria 300 demissões agora. Assim, todos preservam os empregos, retornam após a parada, e a tendência é retomar a produção”, projetou na ocasião o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Jorge Luís Ramos.

Em 2022, a John Deere dispensou cerca de 450 funcionários.

Em uma nota curta, enviada pela assessoria de imprensa, a John Deere diz ter feito “uma readequação no quadro de funcionários da unidade” e que a medida foi tomada “após alteração no plano de produção para o ano fiscal de 2025”.

O atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Alexsandro Bach, contou que a entidade foi comunicada pela empresa sobre a decisão na semana passada, sob o argumento de que o cenário de negócios não melhorou desde março e que não havia outra alternativa.

“Felizmente, já há outras empresas nos procurando em busca de profissionais com a qualificação que esses dispensados pela John Deere têm. Nós procuramos dar todo o apoio possível, disponibilizando inclusive um espaço para a realização de entrevistas de emprego. E, claro, vamos acompanhar atentamente a homologação das rescisões contratuais”, observou o dirigente.



Confira a íntegra da nota divulgada pela John Deere

"A John Deere conduziu, nesta segunda-feira (2), uma readequação no quadro de funcionários da unidade de Horizontina (RS). A medida foi tomada após alteração no plano de produção para o ano fiscal de 2025.



A companhia reitera seu compromisso com os investimentos estratégicos previstos para o País, visando ao desenvolvimento da agricultura brasileira.



Por política interna, a John Deere não divulga o número de funcionários envolvidos no processo de readequação da unidade".



Confira a íntegra da nota divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região

"Diante das recentes demissões anunciadas pela John Deere Brasil, em Horizontina, informamos à sociedade que o Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região esteve em negociação com a empresa durante todo o ano, buscando alternativas para evitar estes desligamentos.



Apesar dos esforços conjuntos e das medidas de lay-off aprovadas pelos trabalhadores em março para proteger cerca de 300 postos de trabalho, seguidas de férias coletivas, o cenário atual de produção e a baixa demanda não permitiram evitar a redução no quadro de funcionários.



Lamentamos profundamente as demissões ocorridas e entendemos o impacto que elas causam na vida dos trabalhadores e de suas famílias. O Sindicato está ao lado de cada um de vocês neste momento difícil, oferecendo apoio e orientação para enfrentar os desafios que virão.



O Sindicato segue comprometido em apoiar os trabalhadores e continuar buscando soluções para minimizar os impactos sociais e econômicos causados por essas demissões em nossa comunidade. Continuaremos trabalhando por novas oportunidades de emprego e dialogando com as partes envolvidas para garantir o melhor para nossos associados e a população de Horizontina e Região".