Confira o que abre e fecha no feriado de 7 de Setembro

Comemorado como o Dia da Independência do Brasil, o feriado de sete de setembro ocorrerá neste sábado (7). A data, conforme disposto no calendário de feriados, de pontos facultativos e de expedientes matutino e vespertino do Estado do Rio Grande do Sul, exime o funcionamento de vários estabelecimentos.

Serviços essenciais, segundo a prefeitura de Porto Alegre, estarão funcionando normalmente durante o feriado, incluindo serviços de saúde, segurança pública e emergência. Serviços que normalmente não funcionam nos fins de semana, irão permanecer inoperantes.

Confira, abaixo, o que funcionará neste dia:

Saúde

Conforme informe da Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (6), cinco unidades de saúde abrirão para atendimentos médicos e vacinação neste fim de semana, durante a Operação Inverno da SMS.

Funcionamento de sábado e domingo, das 10h às 17h:

José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3.330 – bairro Restinga)

Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – bairro Bom Jesus)

Ambas funcionarão com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

Funcionamento somente no feriado:

Chácara da Fumaça (rua Martim Félix Berta, 2.432 - bairro Mário Quintana)

São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6.670 – bairro Agronomia)

Conceição (rua Álvares Cabral, 429 – bairro Cristo Redentor)

Prontos atendimentos 24h

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 - Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 - Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 - Lomba do Pinheiro)

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº - telefone: 3289-3456)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - telefone: 3368-1619)



Hospitais 24h:

Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

O órgão informa ainda que o hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias.

Varejo

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (sindilojas), explica, em nota, que os lojistas que fizeram adesão do acordo coletivo de trabalho poderão funcionar no sábado desde que sejam observadas as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. Ainda, desde que seguindo as regras definidas no acordo firmado, em relação a carga horária de trabalho, indenização e folga compensatória.

Quanto às lojas localizadas em shopping centers, galerias e centros comerciais, a empresa, além de observar as regras definidas no acordo coletivo, devem se atentar as orientações do empreendimento. Já o comércio de rua, que geralmente funcionam entre 9h e 19h, podem operar em horários definidos pela própria empresa.

Desfile de 7 de setembro e alterações no trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPCT) informou, nesta sexta-feira, as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte da Capital em razão da comemoração da Independência, em 7 de setembro. As mudanças ocorrem a partir das 20h de sexta-feira, e o desfile começa às 10h de sábado na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio).

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

Confira os bloqueios de trânsito: