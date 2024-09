Esquina Democrática está bloqueada e ficará inacessível até dezembro

A Esquina Democrática, um dos principais pontos de mobilização popular da cidade de Porto Alegre, se tornou um canteiro de obras. O local marcado por manifestações e atos políticos, principalmente durante períodos eleitorais, está bloqueado atualmente em função das obras de revitalização do Quadrilátero Central da Capital, justamente às vésperas das eleições municipais. Apesar de não estar de fato sendo reformado no momento, o cruzamento entre a avenida Borges de Medeiros e a Rua dos Andradas está obstruído, impedindo que o espaço seja utilizado para comícios e atos partidários até o final do ano.

Tombada pelo município em 17 de setembro de 1997 por conta da sua importância histórica e social, a Esquina Democrática faz parte do projeto de revitalização da região central da cidade, que inclui o Quadrilátero Central na avenida Borges de Medeiros. A obra foi iniciada em maio de 2022 e a conclusão dos serviços foi inicialmente prevista para outubro de 2023, o que não aconteceu na prática.

Além de questões técnicas que interromperam o serviço, a prefeitura chegou a um acordo com os moradores e comerciantes da região para reduzir o ritmo das obras em datas comemorativas e de grande fluxo de pessoas no local, atrasando ainda mais a entrega. A nova estimativa é de que até dezembro os trabalhos sejam concluídos. Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi), o cronograma da reforma do Quadrilátero Central foi novamente modificado em decorrência das enchentes que atingiram Porto Alegre em maio de 2024, paralisando grande parte das operações no município.

O secretário André Flores, responsável pela Smoi, garante que a última interrupção, causada pelas cheias que atingiram o Estado, impediu a liberação da área que contempla a Esquina Democrática a tempo da utilização do espaço durante o período eleitoral. “A Esquina é um importante espaço na nossa cidade, mas devido à enchente tivemos que alterar o cronograma e não ficou pronto antes do período eleitoral, impossibilitando a ocupação”, aponta o secretário.