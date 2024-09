Demolição do Esqueletão recomeça nesta quarta-feira no Centro de Porto Alegre

A demolição do Edifício da Galeria XV de Novembro, conhecido como "Esqueletão", deve ser retomada nesta quarta-feira (4), segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) de Porto Alegre. Os trabalhos serão concentrados em quatro pavimentos do prédio, com acesso pela rua Otávio Rocha.

havia sido paralisada e teve obras suspensas no fim de fevereiro. Segundo a secretaria, o tempo decorrido até a retomada das obras foi referente ao embargo, após constatado situações de risco aos trabalhadores envolvidos, fruto de auditoria da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Inicialmente com ordem de demolição marcada para 8 de janeiro de 2024, a intervenção.

No total, serão aplicados R$ 3,79 milhões para dar fim à edificação, com 19 andares e inacabada deste a década de 1950.

Trânsito

Não estão previstos bloqueios totais nas vias próximas ao edifício. Quando necessário, caminhões sairão pela contramão da rua Marechal Floriano Peixoto até a avenida Júlio de Castilhos, com o auxílio de agentes da EPTC, em horários previamente divulgados.