Medicina veterinária de desastre será implementada no Rio Grande do Sul

cavalo Caramelo profissão celebrada na próxima segunda-feira (9). Ao todo, 20 mil animais ficaram em abrigos no momento de pico das cheias, segundo a secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).



“O período mostrou a problemática dos animais, a diferença entre o profissional treinado para tratar dos animais vítimas de uma enchente, o próprio resgate dos animais e a questão de saúde pública”, destaca o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul (CRMV-RS), Mauro Moreira. Além de resgatar e tratar, os profissionais ficaram responsáveis por abrigar os animais. A assistência prestada aos animais arrastados pela força da água, perdidos ou em cima de telhados, como é o caso do- um dos símbolos de resistência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul -, reforça o trabalho realizado pelos médicos-veterinários,. Ao todo, 20 mil animais ficaram em abrigos no momento de pico das cheias, segundo a secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).“O período mostrou a problemática dos animais, a diferença entre o profissional treinado para tratar dos animais vítimas de uma enchente, o próprio resgate dos animais e a questão de saúde pública”, destaca o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul (CRMV-RS), Mauro Moreira. Além de resgatar e tratar, os profissionais ficaram responsáveis por abrigar os animais.

LEIA TAMBÉM: Governo do Estado lança ações para controle e adoção de animais dentro e fora do Estado



Durante os meses de cheia, por meio do Comitê de Crise do CRMV-RS, mais de 600 médicos-veterinários e zootecnistas voluntários de todo o Brasil foram direcionados às regiões atingidas. “São colegas que estão treinados para fazer os resgates. São pessoas aptas para entrar dentro das águas e moverem o animal. Muitas vezes, o médico-veterinário queria ajudar, mas ele não tinha o treinamento necessário”, complementa Moreira.



Nos próximos meses, está previsto um treinamento dos profissionais do Estado, realizado por um dos grupos que auxiliou nos salvamentos. “Queremos criar uma equipe para quando houver situações como essa, esperamos que não aconteça, tenhamos pessoas treinadas para oferecer esse recurso”.



O CRMV-RS atuou diretamente no Centro de Acolhimento Palmira Gobbi, em Canoas. Foram 2,5 mil animais resgatados por voluntários, médicos-veterinários e ONGs. Além disso, as equipes atuaram em Viamão, no Centro de Distribuição de Rações, onde foram disponibilizadas mais de 150 toneladas de alimentos aos pets.

LEIA MAIS: Destino de 15 mil animais resgatados nas enchentes de maio segue em aberto

Passados quatro meses desde o evento climático, 3.569 animais, entre cachorros, gatos e suínos, seguem em 45 abrigos do Estado. Diferentes ações de adoção estão em andamento, como a campanha publicitária Adote um Bichinho, que também é direcionada aos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.



Nos próximos três finais de semana, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), juntamente com outros órgãos envolvidos na causa animal, promove o Piquete Adochê. O objetivo da iniciativa é reunir em um único local animais de diversas campanhas de adoção de animais desabrigados pelas enchentes. O evento acontece no estacionamento da sede do MP-RS, localizada na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, nº 80.