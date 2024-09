Dmae publica novo edital para reconstrução de trecho do talude do Arroio Dilúvio

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) publicou nesta quinta-feira (5), edital de dispensa de licitação para a reconstrução de um trecho do talude do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, entre as ruas Silva Só e São Manoel. A informação consta no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).