Dmae publica edital para reconstrução de trechos do talude do Arroio Dilúvio

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) publicou nesta segunda-feira (26) o edital de concorrência pública para a reconstrução de dois trechos do talude do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga. A informação consta no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

A licitação, com disputa marcada para 11 de setembro, tem como objetivo a realização de obras nas proximidades da esquina entre a avenida Ipiranga e a rua São Manoel (onde ficava o antigo ginásio da Brigada Militar), bem como em frente ao Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

O Dmae trabalha para abrir editais para outros sete trechos nos próximos meses.