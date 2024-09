Familiares e sobreviventes da Boate Kiss elogiam decisão de Toffoli: "alívio gigantesco"

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli que manteve, nesta segunda-feira (2), a Após decisão doque manteve, nesta segunda-feira (2), a validade do júri que condenou quatro pessoas pelo incêndio que aconteceu na Boate Kiss , em Santa Maria, os sobreviventes e familiares das vítimas manifestaram-se sobre o tema. A decisão de Toffoli vem a partir dos recursos apresentados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e pelo Ministério Público Federal (MPF) e determinou a prisão dos condenados.

Para Gabriel Rovadoschi, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), a decisão traz um alívio generalizado. "É a decisão mais esperada por nós. A busca era por justiça, e essa justiça representa muito mais do que a gente pode ter noção. Ter a história escrita e legitimada é fundamental para sentir o nosso luto", aponta.

Rovadoschi lamenta a perda de diversas pessoas envolvidas com a associação nesses últimos anos. "É triste porque são pessoas que não viram esse desfecho chegar. Só neste ano quatro pessoas que estavam junto com a gente nessa luta faleceram", afirma.

"Pelo que nos foi passado, a próxima tentativa da defesa seria de buscar apenas por uma redução de pena. Entendemos que essa decisão tem caráter definitivo. O grande desfecho foi dado, o que vem na sequência são detalhes", opina sobre outra possível reviravolta no caso.

memorial às vítimas que ocupará o terreno após a demolição do prédio da Boate Kiss haja conscientização para que tragédias como essa não se repitam pela conduta irresponsável de terceiros", avalia. Pensando no futuro e de olho em novos horizontes, o presidente da associação já coloca sua atenção na finalização do. "A obra deve ficar pronta em março do ano que vem. A gente entende que o memorial será importante não só para honrar os que se foram, mas também para quepela conduta irresponsável de terceiros", avalia.

Flávio Silva, ex-presidente da AVTSM e pai de Andrielle Righi da Silva, que morreu na tragédia, aguarda o desfecho final do processo, mas se diz tranquilo. "A luta ainda não acabou, mas estamos confiantes de que o melhor será feito. Esse pedido de prisão dos réus já era esperado, sabíamos que era questão de tempo para que fosse derrubada a anulação de júri. Só quando tudo estiver finalizado poderemos ter paz," descreve esperançoso o pai da vítima.

Defesa dos acusados

Foram acusados de homicídio simples com dolo eventual os sócios da boate Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o auxiliar de palco Luciano Bonilha Leão.

Mauro Hoffmann- sócio da Kiss

Segue a nota da defesa:

O escritório Cipriani, Seligman de Menezes e Puerari, responsável pela defesa do sócio-investidor da Kiss, Mauro Hoffmann, recebeu com surpresa e pesar a notícia de uma decisão que tramitou de forma sigilosa e silenciosa às defesas. Tínhamos reunião agendada com a assessoria do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antônio Dias Tofolli, para semana que vem, e fomos tomados de surpresa por uma decisão cujo teor nos chegou depois das solicitações de entrevista por parte da imprensa. Lamentamos que a Suprema Corte dê este exemplo de julgamento antidemocrático, especialmente quando a constitucionalidade do tema está por ser decidida de forma colegiada. De resto, a decisão será cumprida de forma integral e discutida nas esferas competentes.

Elissandro Callegaro Spohr- sócio da Kiss

O advogado criminalista, Jader Marques se manifestou através de vídeo em sua rede social:

Manifestação a respeito da determinação de prisão de Elissandro Spohr na tarde de segunda-feira: foi com muita surpresa que tomamos conhecimento dessa decisão do Ministro Dias Toffoli que julga os dois recursos extraordinários, o primeiro promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e o outro recurso feito pelo Ministério Público Federal (MPF). Os dois recursos atacavam primeiro a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o segundo a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A surpresa vem do fato de que estávamos conversando com a assessoria para marcar um horário e conversar com o Ministro antes da decisão. Então esperávamos que pelo menos a defesa pudesse ser ouvida antes dessa manifestação de sua excelência humanista.

Marcelo de Jesus dos Santos- Músico

A advogada Tatiana Borsa, responsável pela defesa do réu manifestou-se da seguinte maneira:

Referente ao processo da Boate Kiss, a defesa de Marcelo de Jesus dos Santos informa que recebeu a notícia da prisão e lamenta que a decisão tenha tramitado de forma sigilosa às defesas, em um movimento silencioso. Tínhamos reunião agendada com a assessoria do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, na próxima semana quando, hoje, fomos tomados de surpresa por uma decisão que ainda não sabemos o teor. Lamentamos que o STF dê esse exemplo de julgamento antidemocrático, especialmente quando a constitucionalidade do tema está por ser decidida de forma colegiada. De resto, a decisão será cumprida de forma integral e discutida nas esferas competentes.

Luciano Bonilha Leão- auxiliar de palco

Manifestação dos advogados de defesa Jean Severo e Márcio paixão:

A defesa de Luciano Bonilha discorda da decisão proferida hoje pelo Min. Dias Toffoli, pois entende que os recursos processuais interpostos pela acusação não expressam afronta direta a dispositivo da Constituição Federal, mas sim matéria infraconstitucional. Não há, também, repercussão geral demonstrada, o que deveria impedir a tramitação desses recursos. Ademais, os acusados não poderiam ser presos imediatamente em decorrência desses recursos, porque já possuem em seu favor uma ordem de habeas corpus (nº. 0062632-23.2021.8.21.7000), já transitada em julgado, que lhes garante ficarem em liberdade. A defesa tomará todas as medidas cabíveis para que essa decisão seja revertida.