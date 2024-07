Depois de 11 anos, Boate Kiss é demolida para construção de memorial

Marcado pela ruína desde 2013, o antigo prédio da Boate Kiss, em Santa Maria, foi derrubado nesta segunda-feira (29). A Infa Incorporadora, empresa responsável pela obra, finalizou a retirada da fachada e das paredes. No local, será construído um, foi a remoção do letreiro. “Depois da classificação dos contaminantes, que não podem ser descartados em aterros comuns, foi dada a largada na parte mais bruta. Neste exato momento, todo o prédio já está demolido”, detalhou o arquiteto Paulo Kull. A remoção das paredes não afetou os imóveis localizados ao lado da Kiss.A limpeza do espaço deve levar entre cinco a oito dias. Os entulhos serão levados emdistribuídas em três caminhões, para uma área licenciada pela prefeitura, no distrito de Santo Antão. Após a limpeza, será delimitado o espaço para construção do memorial.

Memorial terá 242 pilares de madeira com o nome de cada vítima

O início das obras do memorial está previsto para primeira quinzena de agosto e deve finalizar em março de 2025. O investimento estimado em cerca de R$ 4,3 milhões é oriundo do Fundo Estadual para a Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), gerido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), além de contrapartidas da prefeitura de Santa Maria.



No projeto, o contraste entre a fachada escura e um jardim florido reforça o que um dia foi o espaço e o oposto do que aconteceu. “O memorial precisa comunicar tudo que aconteceu lá dentro. A fachada representa o luto e a tragédia. Já quando a pessoa entra é o oposto, há um jardim florido envolto pelos nomes apoiados em 242 pilares de madeira”, explica o arquiteto e urbanista Felipe Zene Motta, de São Paulo.



O projeto para o memorial surgiu por meio de um Concurso Público Nacional de Arquitetura, divulgado em janeiro de 2018. Ao todo, foram 133 projetos inscritos - um terço do Rio Grande do Sul e os demais de 13 estados, com destaque para São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Segundo a Comissão Julgadora, a proposta de Motta ganhou destaque, entre as outras quatro empresas, pela inserção urbana e a implantação no nível médio do terreno, ao colocar seu ponto focal em um jardim florido no centro da exposição. “Tentei imaginar o que os familiares gostariam de ter naquele espaço. O lugar é bem iluminado e ventilado, tudo o que a boate não era”, complementa Motta.