Ônibus pega fogo na avenida Osvaldo Aranha em Porto Alegre

Um ônibus articulado da empresa Soul pegou fogo na avenida Osvaldo Aranha, próximo à rua Sarmento Leite, na manhã desta segunda-feira (2) em Porto Alegre.

A reportagem do Jornal do Comércio chegou ao local por volta das 9 horas da manhã. Naquele momento, as chamas já haviam sido completamente contidas. Apesar disso, o veículo se encontrava destruído.

O incêndio foi contido, mas o veículo ficou destruído Arthur Reckziegel/Especial/JC

Um agente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) presente no local afirmou que o fogo teve início na parte frontal do ônibus por conta de uma pane elétrica. Segundo ele, os 20 passageiros que estavam no veículo conseguiram sair com calma antes que as chamas iniciassem, e ninguém ficou feridos.

O veículo se encontrava estacionado no corredor de ônibus e já foi possível ver um guincho no local para fazer o transporte do chassi.

Segundo informações da EPTC, a avenida Osvaldo Aranha está liberada no trecho entre Sarmento Leite e Paulo Gama. Já o corredor de ônibus segue com bloqueio parcial de faixa, mas está operando. No Túnel da Conceição, o trânsito vem fluindo lentamente com pontos de retenção em ambos os sentidos.

A empresa ainda alerta para óleo no corredor de ônibus, que acabou escorrendo para a faixa da esquerda no sentido bairro/Centro do Túnel da Conceição. Condutores, principalmente motociclistas, devem redobrar a atenção ao trafegar no trecho. Já começaram a espalhar cimento na via para absorção do óleo.