Quatro meses após enchente, Porto Alegre anuncia plano de prevenção para desastres climáticos

O Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática da prefeitura de Porto Alegre, em conjunto com a Defesa Civil municipal, formalizou nesta quarta-feira (28) a contratação de uma empresa para prestação de serviços de monitoramento, em tempo real, das condições climáticas da cidade, com totens e réguas de medição. Também foi formalizada a elaboração do Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos.

Durante a apresentação do projeto realizada no Instituto Caldeira, o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm, destacou a importância do investimento. "O dia de hoje é um marco importante para os problemas climáticos que a cidade enfrenta. A gente tem que aprender. Não podemos mais improvisar", aponta o secretário.

Plano para desastres climáticos

Serão duas contratações diferentes feitas pela administração municipal. A primeira é a consultoria técnica do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) para a elaboração do Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos (PPMDC) da cidade. O trabalho terá duração de oito meses e custo de R$ 350.700,00, financiado com recursos do Fundo Pró Defesa do Meio Ambiente (Funproamb).

De acordo com Rodrigo Corradi, secretário executivo adjunto do ICLEI, a proposta consiste em uma metodologia com cinco eixos de atuação: prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. "Não temos como controlar a existência do risco, mas podemos controlar o que fazer mediante a apresentação do mesmo. Este deve ser um trabalho em conjunto de diversos setores", aponta.

Entre os objetivos apontados pela empresa, destacam-se:

• Fortalecimento de uma cultura institucional de responsabilidades no aprimoramento da gestão de risco;

• Fomentar a formulação de estratégias, diretrizes e procedimentos para minimizar os riscos e desastres;

• Articulação das diversas ações, programas e políticas voltadas a identificar ameaças, vulnerabilidades e

riscos-cenários de risco;

• Fortalecimento da participação social nos processos de produção do conhecimento e tomada de decisão de forma efetiva e democrática.

Sistema de repressão e atendimento de emergências

Já a segunda contratação foi realizada juntamente com a empresa Helper Tecnologia de Segurança S.A. A mesma prestará dentre outras coisas, serviços de monitoramento em tempo real de tempestades, inundações e deslizamentos de terra, por meio de dez sensores digitais e dez réguas com câmeras para medição do nível dos cursos d'água.

O valor do contrato é de R$ 2.444.400,00, proveniente de Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida (TASCC), referente à outorga de potencial construtivo efetivado pela empresa Cyrela, para implantação de empreendimento na rua Marquês do Herval, 52.

“A contratação deste serviço é um instrumento de proteção e defesa civil, relevante fator de mitigação de risco às populações direta e indiretamente assistidas. A iniciativa auxiliará em ações de monitoramento e atendimento de emergências relacionadas a riscos de desastres climáticos, possibilitando agilidade no atendimento, segurança permanente, envio de alertas de perigo em tempo real e imediato, além de intercâmbio de informações", avalia Bremm.

Serão instalados 10 totens eletrônicos de segurança (postes metálicos) com estações meteorológicas, compostos por câmeras de videomonitoramento, alto-falantes, microfone, luzes de sinalização e alertas capazes de serem acionados e realizarem a comunicação entre a população no local e técnicos na Central de Monitoramento e Atendimento.

Para a medição do nível dos cursos d´água (tanto do Guaíba como de arroios), serão instaladas 10 réguas linimétricas com câmeras. Os locais previstos para a instalação dos equipamentos foram definidos pela Defesa Civil e Dmae.

Totens



1. Ilha Grande dos Marinheiros: Rua Santa Rita de Cássia – Arquipélago

2. Arroio Passo das Pedras: Av. 10 de Maio, 611-643 - Passo das Pedras

3. Arroio Sarandi: Av. Assis Brasil, 629

4. Arroio Sarandi: Rua Rodrigues Moreira, 42

5. Arroio Moinho: Rua da Represa, 9 - Cel. Aparício Borges

6. Humaitá/Vila Farrapos: Praça do Sesi

7. Ilha da Pintada: Praça Salomão Pires

8. Barragem Lomba do Sabão: Rua do Zaire, 158 - Lomba do Pinheiro

9. Arroio Guarujá: Av. Guaíba10. Travessa do Espigão: Av. Beira Rio, 272 - Lami

(Os pontos 6,7,8 e 9 contam com sensor fluviométrico – de medição do nível de água)



Réguas



1. Arroio Feijó: Vila Dois Irmãos (próximo à Rua Luís César Leal)2. Santo Agostinho: Av. Caldeia (atrás da Fiergs)

3 e 4. Arroio das Pedras: um ponto na Vila Metralhadora e outro na Avenida dos Gaúchos (Vila Minuano)

5. Dilúvio: Próximo à Pucrs

6. e 7. Moinho: Um ponto próximo ao Campo da Tuca e outro próximo à Rua Cabo Noé

8. Rio Jacuí: Ilha Grande dos Marinheiros

9 e 10. Salso: Um ponto na ponte da Av. Serraria e outro na Av. Juca Batista.