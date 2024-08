Troca de terminal de ônibus emergencial da Trensurb gera insatisfação em usuários

Uma parcela dos usuários não aprovou a mudança no local de embarque dos ônibus da operação emergencial Trilhos Humanitários, que liga por via terrestre a estação Mercado do Trensurb, em Porto Alegre, à Mathias Velho, em Canoas.

O terminal, situado até o último final de semana junto ao Mercado Público, passou a operar, nesta segunda-feira (19), duas quadras adiante, na avenida Júlio de Castilhos, próximo ao POP Center. O problema, conforme os passageiros, é que isso acarretou em desinformação e num distanciamento visto como desnecessário do ponto de referência original.

Após uma maior insatisfação pela manhã, a situação até foi amenizada à tarde. Mas, isso não impediu que a vendedora Fabiana Carvalho, 41 anos, demonstrasse indignação sobre a falta de informações a respeito do local exato de embarque.

"Eu e meu marido demoramos muito tempo para achar essa parada. Foi a fila que nos indicou o local certo. É complicado porque se a estação do trem é no Mercado Público, não faz sentido o ônibus não ir até lá. Fizeram com que o serviço regredisse essa semana", reclama.

Já a aposentada Ilsa Oliveira, 68, foi mais enfática: "é uma falta de respeito essa mudança repentina e sem grande sinalização. Já me atrasei no trabalho de manhã por causa disso. É uma caminhada que, mesmo não sendo tão grande, dificulta a vida de quem tem problemas de mobilidade", exclamou.

Os ônibus, identificados como pertencentes à “Operação Trilhos Humanitários a serviço da Trensurb”, realizam viagens diretas com desembarque apenas na Estação Mathias Velho, das 5h30 às 22h10 durante todos os dias até que se recupere os terminais do trem da Capital.

O caminho oposto também ocorre, com partidas no terminal de integração da Mathias Velho e paradas para desembarque nas estações Aeroporto e Farrapos antes do destino final, no Centro de Porto Alegre, das 5h15min às 23h50min.

Conforme a Trensurb, a alteração do ponto de embarque da linha foi uma determinação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em conjunto com a Metroplan. A EPTC, por sua vez, alega que a mudança no serviço se deu graças ao início da operação do projeto de eletrificação da frota de transporte coletivo da cidade, com três linhas de ônibus 100% elétricas que passaram a funcionar também nesta segunda e impediram a continuidade do terminal emergencial no Mercado Público.