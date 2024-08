Linha de ônibus que atende usuários da Trensurb terá alteração no Centro da Capital

Os usuários da linha de ônibus integrada entre a Estação Mathias Velho da Trensurb, em Canoas, e o Centro Histórico de Porto Alegre poderão contar com uma nova parada a partir desta segunda-feira (19). Os coletivos passarão na avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Flores e Vigário José Inácio, próximo ao Terminal Rui Barbosa, no Centro Popular de Compras.



Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os ônibus estarão identificados como “Operação Trilhos Humanitários a serviço da Trensurb”. Os veículos fazem o trajeto com algumas paradas intermediárias e em ambos os sentidos, entre o Centro Histórico e o terminal de integração da Estação Mathias Velho.

As partidas da Estação Mathias Velho com destino ao Centro de Porto Alegre terão paradas apenas para desembarque nas estações Aeroporto e Farrapos, das 5h15 às 23h50. O embarque e desembarque na Mathias Velho é feito no terminal de integração da estação.



Já as partidas do terminal da avenida Júlio de Castilhos serão viagens diretas com desembarque na Estação Mathias Velho, das 5h30 às 22h10.



As partidas da Estação Aeroporto com destino à Estação Mathias Velho, terão parada apenas para embarque na Estação Farrapos, das 6h20 às 9h e das 16h às 22h10. O embarque e desembarque no Aeroporto, no entanto, é realizado na parada de ônibus junto à estação, em parada identificada, no lado norte, junto ao terminal do aeromóvel. Na Estação Farrapos, tanto o embarque quanto o desembarque também serão feitos na parada junto à estação.