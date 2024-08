Ufrgs Portas Abertas 2024 ocorre neste sábado em Porto Alegre

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) fará, neste sábado (24), o evento Ufrgs Portas Abertas, destinado à alunos do Ensino Médio que desejam conhecer os cursos de graduação, atividades de extensão e oportunidades de pesquisa oferecidos pela instituição. O evento terá 945 atividades gratuitas nos quatro campi da universidade em Porto Alegre, entre as 8h e 14h.

ocorrerão nos campi Centro, Olímpico, Saúde e Vale. No outro sábado (31), a edição do evento ocorrerá no Campus Litoral Norte, com mais 32 atividades em Tramandaí e Imbé, totalizando 977 atividades. A programação completa do UFRGS Portas Abertas 2024 pode ser conferida neste link . Segundo a instituição, o evento, previamente marcado para maio, teve de ser adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A grande maioria das atividades não precisa de inscrição prévia, sendo que, nesta data, elas.

Já no Campus Saúde, a Faculdade de Medicina oferecerá atividades dentro do Bloco C do Hospital de Clínicas, com vagas limitadas e por ordem de chegada, sem inscrições prévias. Os estudantes que não conseguirem ingressar poderão conferir a Feira do Curso de Medicina, durante praticamente todo o horário do evento, em frente ao Bloco C do Hospital (entrada pela Avenida Protásio Alves). O Instituto de Ciências Básicas da Saúde, tanto no Campus Saúde quanto no Campus Centro, também oferecerá atividades que são interessantes ao público que pensa em estudar Medicina.

Ainda, segundo a Universidade, a escola de Administração, mesmo estando em obras de reconstrução por conta das enchentes, ainda oferecerá atividades. Porém, elas ocorrerão no pátio do Campus Centro.