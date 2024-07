Para comemorar seus 40 anos, Museu da Ufrgs é reformado para receber nova exposição

Criado em 1984 como órgão suplementar da Universidade, o Museu da Ufrgs está completando 40 anos no próximo mês de agosto. Responsável pela preservação da memória da instituição de ensino, o espaço recebeu nas últimas semanas reformas em sua pintura, visando começar a nova etapa com "ares rejuvenescidos" e receber a exposição “O mundo sensível dos mitos: a ciência e a arte de Claude Lévi-Strauss".

A mostra estreia já na próxima segunda-feira (29). O trabalho integra um conjunto de homenagens aos 60 anos de publicação das Mitológicas, sequência de obras que o autor dedicou à análise mítica. Prevista para abrir em maio, foi adiada em função da tragédia climática que atingiu o Estado nos últimos meses e agora surge como parte da retomada das atividades culturais gaúchas.

A seleção explora os elementos concretos (sons, cheiros, cores, etc.) e as experiências peculiares que as culturas humanas estabelecem com o mundo que lhes serve de palco e habitação. Lévi-Strauss (1908-2009) dedicou boa parte de sua vida analisando as narrativas míticas, demonstrando que os mitos podem ser estudados sistematicamente.

As pinturas, que ocorreram tanto na parte interna do Museu quanto na externa, foram custeadas pela própria Universidade. Os valores, entretanto, não foram divulgados. De acordo com a diretora do espaço cultural, Eliane Muratore, as obras se fizeram necessárias na medida em que o local já apresentava deteriorações.

"O Museu veio aqui para este espaço em 2002. É uma esquina muito movimentada, há muita poluição... Então ele estava muito feio por fora. Há dois anos entramos em contato com a Ufrgs para que se realizasse essas medidas. É basicamente uma harmonização do prédio", celebra.

Antes de se mudar para a avenida Oswaldo Aranha, 277, o Museu esteve localizado no segundo andar do prédio da reitoria da UFRGS, também no Campus Centro. O prédio que hoje o abriga, foi construído entre 1910 e 1913 e era o local das aulas práticas do Laboratório de Resistência de Materiais da Escola de Engenharia.

À frente do Museu da Ufrgs desde 2021, Eliane vê, no 40° aniversário do local (em 28 de agosto), um marco importante para Porto Alegre. Conforme explica, a Instituição presenciou e preserva parte da história da cidade.

"Somos um museu universitário e interdisciplinar. Crescemos junto com Porto Alegre, então ajudamos a contar sua história, mesmo que nosso foco principal esteja em trabalhar a memória da Universidade e prestigiar trabalhos acadêmicos. Atualmente, contamos com uma excelente visitação de escolas, principalmente", relata.

A museóloga explica também que, desde a pandemia de Covid-19, o movimento tem sido um pouco inferior por parte dos estudantes universitários, mesmo que a visitação ainda seja prática comum durante intervalos e aulas expositivas. Visitantes externos, por outro lado, acabam por vezes esbarrando nos portões da Instituição de ensino, mas a diretora ressalta: " todos são bem-vindos e a entrada é franca".

A exposição “O mundo sensível dos mitos: a ciência e a arte de Claude Lévi-Strauss” tem início nesta segunda, a partir das 18h30. Após, a visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A mostra seguirá no Museu até o final de janeiro de 2025.