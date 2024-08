Com investimento de R$ 80 milhões, viaduto da Scharlau pretende acabar com congestionamentos na BR-116

Com um investimento de R$ 80 milhões, o viaduto da Scharlau no Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, foi inaugurado nesta sexta-feira (16) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A estrutura viária já tem uma missão: desafogar o trânsito na BR-116 - local por onde passam cerca de 140 mil veículos e que sofre diariamente com congestionamentos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A estrutura do viaduto de acesso ao bairro Scharlau/RS-240 possui 299,6 metros de extensão e largura de 8,8 metros, e vai desafogar o trânsito na região - uma antiga reinvindicação dos motoristas e moradores das proximidades. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/RS), o viaduto lateral sobre a RS-240 possui 300,51 metros de comprimento, incluindo os muros de contenção, e 7,30 metros de largura.

No seu discurso que teve duração de 27 minutos, o presidente Lula afirmou ao vice-governador Gabriel Souza que o povo gaúcho pode ficar certo de que o governo federal vai recuperar a dignidade do Rio Grande do Sul. "Esse povo merece o respeito de todo o Brasil e vamos garantir casa para quem perdeu a sua residência e dinheiro para que as pessoas possam recomeçar. Vamos reconstruir o Rio Grande do Sul", declarou. Lula disse que a economia do Estado voltou a crescer porque o povo teve acesso ao dinheiro para comprar e consumir. "Os R$ 5.100,00 foram distribuídos para cerca de 400 mil pessoas no Estado. Eu quero que as pessoas tenham dinheiro para poder comprar e assim possam ser felizes", acrescentou.

Presidente Lula disse que o povo gaúcho merece o respeito de todo o Brasil e que o Estado será reconstruído EVANDRO OLIVEIRA/JC

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, disse que o viaduto da Scharlau é uma obra estratégica para a Região Metropolitana de Porto Alegre. "É uma obra que vai beneficiar mais de 3 milhões de pessoas na Região Metropolitana", ressaltou. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o complexo da Scharlau é uma estrutura essencial para a qualidade de vida para a região do Vale dos Sinos e para a região da Serra Gaúcha. "Os gaúchos não querem ficar mais nessa tranqueira diária que ocorria na BR-116 em São Leopoldo. O complexo da Scharlau vai facilitar e agilizar a vida das pessoas", afirmou.

Além da participação na solenidade de inauguração do viaduto da Scharlau, o presidente Lula, que visitou o Rio Grande do Sul pela quinta vez desde as enchentes de maio, participou da entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e a assinatura de acordos para agilizar a conclusão de outros empreendimentos que garantem moradia a quem perdeu tudo nas enchentes. Lula esteve na inauguração do Centro de Oncologia no Grupo Hospitalar Conceição (GHC) em Porto Alegre.

Na comitiva com o presidente Lula estavam o ministro da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, a ministra Nísia Trindade (Saúde), o ministro Jader Filho (Cidades) e o ministro Renan Filho (Transportes). A solenidade contou ainda com a participação do vice-governador Gabriel Souza e do prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi.

Segundo Renan Filho, o complexo de obras do Viaduto da Scharlau resolve o que é considerado o maior gargalo logístico do Rio Grande do Sul. O projeto inclui duas novas alças no viaduto da Scharlau (que já existia) e o alargamento das pistas de acesso ao viaduto, que passam de duas para três faixas em cada sentido. As obras integram um pacote de melhorias de tráfego na BR-116, atravessam sete cidades e se estendem por 38,5 quilômetros.

Conforme o ministro dos Transportes, São Leopoldo é um centro estratégico porque dá acesso a Caxias do Sul, segundo maior polo metal-mecânico do Brasil, a Novo Hamburgo (polo calçadista) e a Gramado - um dos principais destinos turísticos do Brasil.