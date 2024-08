DNIT/RS estuda a contratação de empresa para obras de duplicação da BR-116 em Guaíba

Caso o Exército brasileiro não consiga realizar os trabalhos de duplicação do trecho da BR-116 em Guaíba, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/RS) já discute a possibilidade de contratação de uma empresa para tocar os trabalhos na Região Metropolitana de Porto Alegre. A informação é do superintendente regional, Dnit/RS, Hiratan Pinheiro. "Os militares neste momento atuam nas frentes emergenciais de reconstrução do Rio Grande do Sul atendendo as demandas dos municípios atingidos pela tragédia climática de maio", destaca. Pinheiro explica que o departamento pretende nos próximos dias avaliar com o Exército se os militares farão os trabalhos. O superintendente regional do Dnit/RS comenta ainda sobre o andamento de outras importantes obras de ligação entre a Capital e o Interior.

Jornal do Comércio - Como está a situação da duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas?

Hiratan Pinheiro - Estamos com os contratos do lote de Camaquã para Pelotas todos ativos - as empresas estão com as obras em andamento. A única questão está localizada sobre o começo das obras em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O Exército está com os equipamentos trabalhando nas frentes emergenciais em razão da tragédia climática de maio. Decidimos pela paralisação das obras para que os militares possam se dedicar à liberação das estradas municipais e para atender as demandas dos municípios. Vamos avaliar com o Exército porque os militares não sabem quanto tempo vão ficar atuando na operação de reconstrução da infraestrutura do Rio Grande do Sul. Se o Exército não puder retomar os trabalhos, o DNIT/RS estuda a contratação de uma empresa para terminar as obras de duplicação no trecho de Guaíba.

JC - O DNIT/RS trabalha com que prazo para concluir as estruturas das quatro alças na nova Ponte do Guaíba?

Pinheiro - A nova ponte do Guaíba teve alguns avanços importantes com as novas portarias emitidas pelo Ministério das Cidades, que ampliaram a questão do atendimento das famílias que moram junto às quatro alças da ponte. Como os moradores da zona Norte foram afetados pelas enchentes e pelas obras, terão que ser realocados com a compra assistida do programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal. Resolvendo esse problema habitacional na região, vamos licitar as obras das alças - os trabalhos são relativamente rápidos após a contratação da empresa e a previsão é que em um ano possamos concluir as quatros alças da nova Ponte do Guaíba.

Obras das alças de acesso da nova Ponte do Guaíba estão paralisadas há um ano e sete meses TÂNIA MEINERZ/JC

JC - Qual a previsão para terminar as obras do viaduto na BR-116 em Esteio?

Pinheiro - As obras do viaduto em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, estarão concluídas para a próxima exposição em 2025. Teremos mais um ano de obras porque queremos ter um viaduto completo na frente do parque. Começamos os trabalhos em 2024 e paramos agora para não prejudicar a Expointer que começa em 24 de agosto e segue até 1º de setembro. Vamos terminar as obras do viaduto em Esteio em julho de 2025. Toda a equipe que estava trabalhando no Viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, e na ponte do Rio dos Sinos vai passar a atuar no viaduto em frente ao Parque de Exposições em Esteio.

JC - Como estão os trabalhos no Viaduto da Scharlau, em São Leopoldo?

Pinheiro - A estrutura do Viaduto da Scharlau está pronta com a sinalização horizontal com a pintura executada. Hoje, estamos colocando a sinalização vertical (placas) para melhor orientação dos motoristas. As alças entre Portão a Novo Hamburgo já estão sendo utilizadas por cerca de 30 mil veículos por dia. Na próxima semana, concluímos a colocação sinalização vertical com a colocação das placas e liberamos o trânsito de carros no viaduto da Scharlau.

JC - Como está a situação dos trabalhos na ponte do Rio dos Sinos?

Pinheiro - A ponte do Rio dos Sinos está quase pronta. Fizemos a pintura da terceira faixa. A nossa programação no Dnit/RS é entregar a estrutura no mês de setembro. A parte estrutural da ponte já está pronta. Falta concluir o encaixe na passagem inferior que ficou embaixo d'água por mais de 30 dias. Voltamos a trabalhar na ponte no final do mês de junho. Os trabalhos atrasaram nos encaixes da pista no trecho entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, nas proximidades da ponte da Várzea, em razão das enchentes de maio.