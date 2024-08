Governo do RS libera R$ 14 milhões para melhorias no Aeroporto de Caxias do Sul

Foi publicada nesta terça-feira (13), no Diário Oficial do Estado, a liberação de R$ 14 milhões para melhorias no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Estão previstas obras de requalificação da pista de pousos e decolagens, ampliação do terminal de embarque e desembarque e aquisição de equipamentos para melhoria das operações.

O valor total das obras está orçado em R$ 16,4 milhões, sendo R$ 14 milhões repassados via convênio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) com a prefeitura, responsável pela administração do terminal. Os R$ 2,4 milhões restantes serão aportados pelo município como contrapartida.