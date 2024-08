Aeroporto Hugo Cantergiani amplia a oferta de voos a partir deste mês

O Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, vai ampliar a oferta de voos para a comunidade a partir de agosto. Serão novas oportunidades com destino a São Paulo, para os terminais de Congonhas e de Guarulhos. Entre as ações anunciadas, a possibilidade de ida e volta para Caxias do Sul no mesmo dia. Os novos voos serão operados pelas companhias aéreas Gol e Latam.

Na segunda-feira (5), a Gol terá uma nova opção com frequência diária, de segunda a sexta-feira, ligando Caxias do Sul a Congonhas. A previsão é de pouso em Caxias do Sul às 13h30 e decolagem prevista para as 14h20. Na segunda-feira seguinte, dia 12 de agosto, a empresa começa a trabalhar com um voo extra nos sete dias da semana. A aeronave pousa no Hugo Cantergiani às 19h25 e a partida para São Paulo ocorre às 6h40. A aeronave passará a noite no solo caxiense.

Em contrapartida, a Latam anuncia novas ofertas de voos ligando Caxias ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e ao Aeroporto de Congonhas, na área central de São Paulo. Em agosto, o avião estará em Caxias do Sul durante 14 dias, em diferentes horários que se adequam à malha aérea.

Com as novas opções, o aeroporto da Serra chegará a uma média oito operações diárias. Atualmente, o terminal também opera voos das companhias Azul e Voepass com destino aos aeroportos de Viracopos, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro.