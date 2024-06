Aeroporto de Caxias do Sul tem forte alta em pousos e decolagens

O Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, superou o número de pousos e decolagens do período de janeiro a maio se comparado ao ano passado. Em 2024, foram 3.001 operações nos primeiros cinco meses do ano, ante a 1.640 operações em 2023. A média mensal saltou de 339 para 600 operações. O superávit em relação ao ano passado é de 83%.

O resultado positivo no relatório se deve, principalmente, por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Com o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, muitas operações foram deslocadas para o terminal caxiense. Na comparação mensal, em maio de 2023, foram realizadas 350 operações, contra 1.470 ocorridas em maio de 2024, número mais do que quatro vezes em relação ao ano passado. Os números apresentados incluem operações de pousos e decolagens de aeronaves comerciais e voos civis da aviação executiva, bem como transporte de enfermos e equipes de resgate que participaram das operações de busca e salvamento durante as enchentes do Rio Grande do Sul.

De acordo com o diretor Cleberson Babetzki, o aumento no número de operações foi bem administrado pelo terminal, que conseguiu suprir a demanda de trabalho. "O aumento nas operações se deve em parte aos voos com ajuda humanitária e aos voos comerciais que veem ao município neste período em que o aeroporto de Porto Alegre se encontra fechado. Destacamos que a nossa equipe conseguiu suprir a demanda sem nenhum incidente, e este é um dos fatos que levaram as companhias aéreas a olharem para Caxias do Sul com outros olhos", destaca.