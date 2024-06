Neblina cancela 1 em cada 4 voos em Caxias do Sul em maio

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou, nesta terça-feira, que dos 140 voos comerciais das quatro companhias áreas (Gol, Latam, Azul e Voepass) previstos para o mês de maio, 32 não pousaram no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani devido às condições climáticas - ou 23%. A neblina é a principal causadora dos cancelamentos no local. Dos seis voos do dia, dois foram desviados para outros aeroportos. Em comparação, em abril foram cancelados/alternados 20 voos de 108 previstos, isto é, 18% da malha prevista do mês.Em maio, mês da pior calamidade climática no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Hugo Cantergiani se tornou um corredor humanitário com recebimento de donativos em mais de 300 aeronaves provenientes de várias partes do país e também novos voos comerciais, devido ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Devido a este novo momento do aeroporto, no dia 23 de maio, o prefeito Adiló Didomenico encaminhou à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) documento solicitando a internacionalização do aeroporto pertencente ao município.