Prefeitura de Caxias oficializa proposta para internacionalização de aeroporto

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Júnior, confirmou, na tarde de quinta-feira (23), o envio de proposta oficial da Administração Municipal à Agência Nacional de Aviação Civil para a internacionalização do Aeroporto Hugo Canterggiani.

A mudança de categoria passou a ser defendida, de forma mais consistente, em função da interrupção das operações do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, que segue alagado pelas águas das fortes chuvas que assolam o Estado desde o final de abril.



Willenbring Júnior assinalou que o procedimento é novo para a secretaria, que é responsável pela administração do aeroporto. "Certamente, haverá trâmites e ritos para serem cumpridos. Mas desconhecemos como isto se dará, em que prazo, pois é algo que jamais foi feito na pasta", alega. Reconhece, no entanto, que aeroportos internacionais necessitam oferecer serviços adicionais, como da Receita Federal, Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros.



Sobre investimentos que, possivelmente, terão de ser feitos para adaptar o aeroporto ao novo patamar, o secretário alega que o processo ainda é incipiente para se ter uma visão mais clara sobre o que terá de ser feito. Adianta, porém, que estão em andamento ações para modernizar o aeroporto, mas sem relação alguma com a internacionalização.

As melhorias contemplam ampliação das áreas de embarque e desembarque e instalação de equipamentos para aprimorar o pouso e a decolagem em caso de condições climáticas menos favoráveis. O número de voos em Caxias do Sul praticamente dobrou neste mês para suprir o fechamento do Salgado Filho.



O secretário entende que não deve haver alteração na estrutura física do aeroporto, tampouco na pista. "Não vai mudar a capacidade operacional para receber grandes aeronaves do exterior. O que vai mudar, efetivamente, é a origem e o destino do voo, que pode ser feito com pequenas aeronaves, por exemplo", reforçou.



As obras de melhorias do aeroporto foram tratadas, nesta semana, durante reunião com o trade turístico da região e lideranças políticas, visando aumentar a capacidade de recebimento de voos e garantir a mobilidade dos turistas que vêm visitar o Rio Grande do Sul e para quem vai viajar para outros destinos.

Os deputados federais Marcel Van Hattem e Maurício Marcon já destinaram uma emenda no valor de R$ 1,3 milhão para a compra de dois equipamentos PAPI (Precision Approach Path Indicator/Indicador de caminho de aproximação de precisão), que ampliarão a capacidade de operação do aeroporto, mitigando em até 70% o cancelamento de voos devido à neblina. A reunião contou ainda com a participação de Felipe Peccin, diretor do Grupo Casa Hotéis, Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker, e do prefeito Adiló Didomenico.