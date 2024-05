Aeroporto de Caxias do Sul pode virar alternativa para turismo na Serra

Autoridades e membros do trade turístico da Serra gaúcha se reuniram no Aeroporto de Caxias do Sul para discutir melhorias necessárias, diante da paralisação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que segue sem prazo exato para retomar as operações. Com o fechamento temporário do principal aeroporto do RS, o foco se volta para a melhoria das condições dos aeroportos alternativos no Rio Grande do Sul, visando aumentar a capacidade de recebimento de voos e garantir a mobilidade dos turistas que vêm visitar o Rio Grande do Sul e para quem vai viajar para outros destinos.

O encontro contou com a presença do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, representantes da CIC Caxias do Sul, da Casa Civil do Rio Grande do Sul, empresários do trade turístico e autoridades locais. A reunião foi motivada pelos deputados, Marcel Van Hattem e Maurício Marcon, que já destinaram uma emenda no valor de R$ 1,3 milhão para a compra de dois equipamentos que auxiliam na operação do terminal sob neblina no Aeroporto Hugo Cantergiani.

O Aeroporto de Caxias do Sul apontou a necessidade de um investimento de R$ 10 milhões para que tenha capacidade de operar até 24 voos comerciais diários de grande porte. Deste volume de investimentos, R$ 4 milhões já estão sendo aplicados em segurança, melhorias na pista, e no terminal, o que deve ocorrer em até 60 dias, se os investimentos ocorrem.

Adriane Brocker Boeira Guimarães, que também faz parte do Comitê de Retomada Social e Econômica da Serra Gaúcha, informou que está mapeando e estruturando a operação do Grupo Brocker, que opera na região, com traslados e receptivos no Aeroporto de Caxias, e em breve no de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, para receber os turistas. "Essas são algumas das iniciativas que estão sendo trabalhadas para minimizar a inoperância temporária do Aeroporto Salgado Filho, mas também fortalecer a infraestrutura aeroportuária da Serra Gaúcha, beneficiando o turismo e a economia local", explica Any.